Beer-Sheva opère sa mutation technologique

Beer-Sheva, capitale du désert du Néguev, est bien loin des centres high-tech et des start up de Tel-Aviv et d’Herzliya et cherche, depuis des années, à se débarrasser de son étiquette de ville ouvrière poussiéreuse.

Le chef de file de cette nouvelle orientation est le maire de Beer-Sheva, Rubik Danilovich. « Je veux faire de Beer-Sheva un incubateur pour les rêveurs du monde entier, un centre pour les start up et pour les développements technologiques qui façonnent l’avenir » a récemment déclaré Danilovich.

Il sera aidé dans cette tâche par l’université Ben Gourion qui est, depuis toujours, l’emblème de la ville. Le parc technologique Gav-Yam Néguev en plein essor a été rattaché au campus. 20 000 étudiants d’un côté et jusqu’à 40 000 experts en technologie (une fois que le parc sera terminé, dans dix ans) de l’autre apporteront de nouvelles synergies qui iront de pair avec une modernisation de la ville.

Les premiers arrivent

De grandes sociétés comme Dell EMC, IBM et Deutsche Telekom ont déjà été séduites par l’idée de recruter leurs collaborateurs sur place, et ils ont loué des bureaux voire des bâtiments entiers dans le parc technologique où travaillent déjà 2 500 ingénieurs et programmateurs. La proximité avec la gare – le trajet pour aller dans le centre du pays dure environ 1 h ½ – la vie moins chère, le bon équilibre entre le travail et les loisirs et le trafic nettement moins dense sont d’excellents arguments pour convaincre des collaborateurs potentiels de quitter le centre d’Israël et sa perpétuelle agitation.

Le professeur Dan Blumberg, vice-président du développement régional et industriel de l’université Ben Gourion, voit avant tout une chance supplémentaire de réussite pour Israël dans le développement de Beer-Sheva. « Nous ne voulons pas faire concurrence à Tel-Aviv, nous voulons au contraire créer un lieu regroupant une société saine. Beer-Sheva, qui a d’abord été la ville de l’industrie chimique et du travail physique, va devenir un centre économique du 21ème siècle ».

SOURCE: Groupe Israël-Suisse