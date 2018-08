BDS s’emploie encore une fois à annuler un match de football, cette fois c’est Israël-Irlande du Nord!!!

Le 11 septembre prochain devrait avoir lieu un match de football amical entre les équipes d’Israël et d’Irlande du Nord à Belfast, en Irlande. A l’instar du match amical entre Israël et l’Argentine qui devait se dérouler à Jérusalem le 6 juin dernier mais qui a été annulé sous la pression palestinienne et les menaces envoyées directement à Lionel Messi, le terrorisme palestinien a bien l’intention de frapper encore….Lire la suite sur tel-avivre.com