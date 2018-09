BDS jubile: Lana Del Rey ne viendra pas en Israël

Inscrite initialement pour participer au « Meteor Festival » – un événement de trois jours qui (avec ou sans elle), sans elle, se déroulera du jeudi 6 au samedi 8 septembre dans le nord du pays – la chanteuse américaine Lana Del Rey décide au dernier moment d’annuler sa venue.

Lana Del Rey ne viendra pas en israël. Et d’en expliquer le motif sur son compte Twitter : Après avoir pris conscience tardivement qu’elle n’avait plus le temps d’organiser son tour de chant de façon à se produire en Israël, dans les territoires palestiniens, voire dans d ‘autres pays de la région, elle annule purement et simplement son voyage en Israël !

« C’est important pour moi de me produire à la fois en Israël et en Palestine et de traiter mes fans de façon égale, malheureusement, il n’a pas été possible de programmer les deux visites en si peu de temps et c’est pourquoi je vais reporter ma participation au Festival Meteor jusqu’au moment où je pourrai venir à la fois pour mes fans israéliens et palestiniens, et j’espère aussi dans d’autres pays de la région », a-t-elle déclaré pour tenter de se justifier….

Il est clair toutefois qu’une telle résolution ne vient pas d’elle uniquement mais plutôt qu’elle lui est apparue comme une évidence après qu’une pétition ait été lancée et signée par plus de 14500 personnes (sinon par ses fans du moins par des partisans du mouvement « Boycott, Désinvestissement, Sanctions »,.ou des fans appartenant à BDS !). Cette association qui lutte contre tout ce qui touche à Israël et boycotte tout ce qui en sort, l’avait appelée à annuler son concert en Israël, en affirmant que sa musique allait servir à occulter « les flagrantes violations des droits de l’Homme » israéliennes.

Gentils organisateurs mais pas gentil membre !

De bien gentils organisateurs que les responsables de « Meteor Festival » qui n’ont guère protesté à l’annulation du concert, mais simplement fait remarquer qu’ils n’avaient pas vraiment apprécié la façon dont elle avait utilisé Meteor pour s’attirer l’attention de la presse !

Reste à savoir si pareille publicité est à mettre à son profit ?

« On ne peut plaire à tout le monde » dit un proverbe.

Une réflexion partagée par une autre maxime qui le confirme : « A trop vouloir plaire, le plus souvent on finit par déplaire »…