BDS ? Accords entre l’Université de Tel-Aviv et trois universités françaises

L’Université de Tel-Aviv vient de signer des accords avec trois universités françaises, Sciences Po, l’Université de Rennes 1 et l’Université Claude Bernard Lyon 1 en vue d’échanges d’étudiants et d’enseignants en 2019 et 2020. Les accords, qui se déroulent dans le cadre du programme Erasmus+ de l’Union européenne, ont été signés à la Résidence de l’ambassadrice de France Hélène Le Gal, à l’occasion de la visite de représentants des universités françaises lors du salon Choose France pour l’enseignement supérieur français qui s’est tenu à l’Université de Tel-Aviv.

L’UTA était représentée par le Prof. Raanan Rein, Vice-président chargé des affaires internationales, l’Université Claude Bernard par son président Frédéric Fleury, celle de Rennes par son Vice-président Pierre Van de Weghe, et Sciences Po par la directrice des Affaires internationales, Léa Albrieux.

Aux termes de ces accords de mobilité 8 étudiants de l’Université de Tel-Aviv passeront plusieurs mois dans les universités françaises dans les domaines des sciences de la terre (Rennes), des mathématiques et des sciences physiques (Lyon) et des sciences politiques et économiques (Sciences Po). 5 étudiants français seront accueillis sur le campus de l’UTA. Il est également prévu des échanges de professeurs invités.

Des accords semblables ont été signés à cette occasion par quatre autres institutions d’enseignement supérieur israéliennes, l’université Hébraïque de Jérusalem, l’université Ben Gourion du Néguev, le Technion de Haifa et IDC à Herzlya. En tout, huit accords qui financeront 57 programmes d’échanges d’étudiants et conférenciers pour un budget de 220 000 euros, a précisé l’ambassade.

Le programme Erasmus (EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students, retroacronyme basé sur le nom du moine humaniste néerlandais Erasme) est un programme d’échange d’étudiants et d’enseignants de l’Union européenne, mis en place pour renforcer son intégration par la rencontre d’étudiants et de membres du corps enseignant des diverses universités de toute l’Europe.

SOURCE : Site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv