Bat Yam (Israël). Dans un centre commercial, la fête de Noël énervent des habitants.

Pour Noël, deux sapins lumineux et ornementaux ont été placés au cœur du centre commercial Bat Yam. Certains habitants n’aiment pas cela et ont même lancé une pétition: « Où sommes-nous ? En Terre Sainte, en Terre juive, des symboles chrétiens ornent l’espace public. » La direction du centre commercial répond: « À côté de la menorah, un sapin a été placé pour les célébrations de Noël des familles russes et chrétiennes »Lire la suite sur israelvalley.com