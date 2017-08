Basket : 2 nouveaux joueurs arrivent en Israël

Austin Daye (Galatasaray-Turquie ) et Daequan Cook, qui évoluait cette saison dans un club Iranien, ont tous les deux signé avec des clubs Israéliens……Détails………

Austin Daye vers l’Hapoel Jérusalem

Selon David Pick, l’ancien joueur des San Antonio Spurs aurait signé à l’Hapoel Jérusalem. Passé par la NBA, la D-League, la Russie, l’Italie, Bahreïn et donc la Turquie, le Californien va vivre sa première expérience en première division israélienne et va retrouver l’Eurocup qu’il a brièvement connu en 2011/12, à Moscou.

Cette saison avec le club stambouliote, l’ancien pensionnaire de Gonzaga compilait en moyenne 10,4 points et 4,3 rebonds en première division turque et 8,7 points et 3 rebonds en Euroleague.

Daequan Cook (ex Rouen) signe avec Ironi Ness Ziona