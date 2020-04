Bas les masques ! Une technologie israélienne vous identifie

En ces temps corona, les technologies de reconnaissance faciale – utilisées à diverses fins de sécurité – sont sérieusement mises à l’épreuve par le fait que tout le monde porte des masques de protection.

La société israélienne Corsight affirme avoir résolu le problème du masque grâce à l’intelligence artificielle autonome. Sa technologie basée sur une caméra peut identifier les personnes en temps réel avec seulement la moitié de leur visage visible, même dans des conditions de faible luminosité.

Les nombreuses utilisations possibles de la technologie dans la crise actuelle incluent la possibilité pour le personnel médical d’ouvrir des portes d’hôpital verrouillées par reconnaissance faciale sans retirer l’équipement de protection ni toucher aucun bouton.

La technologie de Corsight basée à Tel Aviv peut détecter les contrevenants d’isolement corona en temps réel dans les concentrations de population même si leurs visages sont recouverts d’un masque. Il peut également identifier les personnes qui se trouvaient à proximité d’un patient atteint de coronavirus et doivent être mises en quarantaine.

Corsight a été créée fin 2019 en tant que filiale de la société de haute technologie Cortica , qui développe des technologies d’intelligence artificielle.

Un nouveau défi : le masque

Soutenue par plus de 200 brevets, la technologie unique de Corsight est basée sur les neurosciences et la recherche biologique pour imiter la façon dont les humains interprètent les signaux, prédisent et comprennent leur environnement.

Les marchés cibles variés de la startup sont des secteurs tels que la sécurité intérieure, les transports, les forces de l’ordre et les banques. Mais avec la pandémie de Covid-19, un défi supplémentaire s’est posé : les masques.

«Les solides capacités que nous avons construites pour le gouvernement et pour lutter contre le terrorisme, nous permettant de reconnaître une personne sur une partie seulement de son visage, offrent désormais une solution pour reconnaître les gens pendant la crise des coronavirus», a déclaré Ofer Ronen, responsable de la sécurité intérieure à Cortica.

SOURCE: Israel21c