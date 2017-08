Barcelone. Indépendantistes Catalans et Israël. Une Symbiose?

Tel-Aviv (Amir Dreyfus). L’attentat de Barcelone a crée une onde de choc à Jérusalem. La Catalogne et Israël ont des liens réels et solides.

Selon la-clau.net : « Diplomatiques, économiques et culturelles, les relations entre la Catalogne et Israël ne sont pas nouvelles, mais elles se renforcent. A Barcelone, l’amitié catalano-israélienne aborde les identités et les affaires, jusqu’aux valeurs unissant le projet d’indépendance catalane à la fondation de l’Etat d’Israël en 1948.

Le XXIe siècle rapproche la Catalogne et Israël, dans une relation amorcée en 1987 par l’ancien président catalan, Jordi Pujol. En visite officielle à Jésuralem, le père de la Catalogne moderne, reçu par le premier ministre Isaac Shamir, le chef de l’Etat Chaïm Herzog et le ministre des Affaires étrangères Shimon Peres, avait alors manifesté sa « compréhension » envers les « problèmes » de l’Etat d’Israël et sa « grande sympathie pour le sionisme ».

La relance de cette relation, en septembre 2011, à Tel Aviv, a occasionné une réunion de travail entre la vice-présidente du gouvernement catalan, Joana Ortega, et le président de l’Agence Nationale de Recherche et Développement du gouvernement d’Israël, Michel Hivert, sur fond de coopérations en hautes technologies, notamment biomédicales, et en gestion de l’eau.