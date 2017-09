Ayelet Shaked propose une sorte d’annexion des implantations juives de Judée-Samarie

“La Loi de régulation des implantations juives en Judée-Samarie révolutionnera la relation qu’entretien le pays avec les lois en vigueur en Judée et en Samarie.” Voilà, en une phrase, comment la Ministre de la Justice d’Israël parle de sa loi en préparation.

“Nous voulons révolutionner notre perception [juridique]”, a-t-elle déclaré. “Avant tout, il est possible que [la Knesset] légifère [pour la Judée et la Samarie] et, en plus, nous ne voulons pas résoudre une injustice par une autre.”

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews