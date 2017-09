Ayelet Shaked élue « la femme la plus influente d’Israël » !

Le magazine Lady Globes a désigné la ministre de la Justice Ayelet Shaked (Habayit Hayehudi) comme étant la «la femme la plus influente d’Israël»…….Détails……..

Dans un sondage commandé par le magazine, 20% des sondés ont déclaré que Shaked était la femme la plus influente en Israël, Gal Gadot arrive deuxième avec 13%.

Le gouverneur de la Banque d’Israël, Karnit Flug, a pris la troisième place avec 8%, suivi de ;a ministre de la Culture et du Sport, Miri Regev (Likoud), et de la juge sortante de la Cour Suprême Miriam Naor.

A l’annonce de cette nomination, Shaked a écrit sur son compte Twitter : « Merci à tous les lecteurs de m’avoir sélectionné. C’est un compliment ».

En juillet, le magazine Forbes avait choisi Shaked comme étant «la femme de l’année en Israël».