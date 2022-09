Avraham Fried. « Pendant les fêtes de Tichri, je me fais tout petit »

J’ai entendu trois choses révolutionnaires du chanteur hassidique Avraham Fried, qui a participé à l’atelier « Renouveau » en Zoom pour les femmes. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Quand j’ai demandé à Avraham Fried comment il réussissait à se renouveler et à innover tout au long de ses décennies de carrière, il m’a répondu que le renouvellement n’est pas de faire quelque chose de différent à chaque fois, mais de faire ce qu’on fait – mieux encore.

Trouver la saveur

« Les gens essaient de se réinventer, au lieu de s’en tenir à leur mission et trouver un renouveau là où ils sont. C’est comme pour la prière. Les mots ne changent pas, tu dois toi changer, trouver la saveur. Je chante en anglais, en hébreu, en yiddish, je fais des duos, mais je reste dans mon domaine. Et si je dois chanter la chanson ‘Tanya’ pour la millionième fois, je me dis que de la Providence j’ai eu encore une fois la chance de chanter ‘Tanya’, à ce moment-là. »

Avraham Fried et l’égo ?

Quand j’ai demandé à en savoir plus sur son ego, son honneur et sa publicité dans son domaine, Fried a dit qu’il ne pense pas que cela vient du mauvais penchant de l’homme : « Les gens veulent réussir, dans n’importe quel domaine. C’est naturel, c’est tout à fait bien. Il suffit d’agir et de prier pour que par nous, il y ait sanctification du nom de D..,kidouch Hachem. Que nous puissions influencer pour le bien que nous apportions du nahat, de la satisfaction.

A Tichri, je me fais tout petit

A la fin, les participantes ont demandé où il pouvait être entendu comme H’azan pendant les jours redoutables, yamim noraïm. La réponse fut surprenante : « Je prie dans un coin de notre synagogue dans le quartier de Crown Heights à New York. Je ne suis pas devant le pilier, pas devant la Téba. Je me tiens sur le côté comme l’un de ceux qui prient. Personne ne me dérange, et je ne m’inquiète pas de la façon de comment ma voix est entendue. Je me fais tout petit. Au fil des années, il y a eu de nombreuses offres , mais je veux me concentrer sur mes prières, sur mes intentions, kavanot. Toute l’année, je suis sur scène, les jours redoutables j’apparais seulement devant le Maître du monde. »