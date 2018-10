Aviv Kochavi, Végétalien et Stratège, prochain chef d’Etat-major de Tsahal.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a annoncé son choix pour le prochain chef d’Etat-major de Tsahal. Il s’agit du général Aviv Kochavi (un détail qui compte pour certains : c’est un végétalien très célèbre en Israël). Ce prestigieux officier a occupé de nombreux postes de commandement, parmi eux celui de commandant de la brigade des parachutistes, commandant de la division Gaza, commandant de la région militaire nord, commandant des Renseignements militaires (Aman) et chef d’Etat-major adjoint.

Selon Alliance.fr : « L'armée israélienne est l'armée la plus végétalienne au monde, avec un soldat sur 18 se déclarant végétalien. Le nombre de végétaliens au sein de l'armée israélienne a été multiplié par 20 au cours des trois dernières années, la majorité ayant servi dans le corps du renseignement, le quartier général de l'armée de Kirya et dans des rôles de soutien. Parmi les bataillons de combat, c'est le 50e bataillon de la brigade Nahal qui compte le plus grand nombre de soldats végétaliens.