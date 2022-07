Aviv Guefen en concert en Samarie pour la première fois

Le chanteur et compositeur Aviv Guefen a près de 40 ans de carrière au compteur. Il fait partie des artistes israéliens les plus connus à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Pendant de nombreuses années, il a été un des symboles de la gauche israélienne la plus radicale. Il refusera de servir dans Tsahal et prendra de très nombreuses fois position contre la présence juive en Judée-Samarie et contre la religion juive.