Avis de recherche: ce soldat de Tsahal qui m’a sauvé la vie

Voici 45 ans que je recherche le parachutiste qui m’a sauvé la vie pendant la guerre de Kippour. C’était un vendredi, le 26 octobre 1973. A 6 heures du matin à l’ouest du canal de Suez dans le Sinaï. Tsahal encerclait alors la 3ième armée égyptienne. J’ai été grièvement blessé par le tir d’un RPG ennemi qui m’a frappé de plein fouet.

Me voici étendu près de mon char (j’étais canonnier). Je suis couvert de sang et ne peux bouger. Un parachutiste s’élance vers moi. Il y a des tirs égyptiens de toutes parts mais il n’en a cure. Il tente alors de me rassurer, enlève son maillot de corps et l’introduit dans le trou béant de mon ventre. C’est là que je saisi l’ampleur de ma blessure.

Puis il grimpe sur le char, démonte la mitrailleuse, prend toutes les munitions possible et tire en direction des Égyptiens. Je me souviens de ses hurlements. Il était déchaîné, il tirait et me parlait. Il tirait et me rassurait : « On va s’en sortir, je te promets que tu vas vivre » !

Mon ange-gardien a disparu comme il était venu

Au bout d’un moment, les soldats d’en face ont cessé leurs tirs. Ne me demandez pas pourquoi ni comment. Jusqu’à ce jour, je n’ai pas compris. Sa prouesse n’est pas passée inaperçue. Il m’a protégé le temps qu’une ambulance militaire vienne me récupérer et m’exfiltrer de ce bourbier. Mon ange gardien a attendu avec moi mon évacuation puis a disparu comme il était venu.

Une fois rétabli, j’ai tout tenté pour le retrouver. J’ai participé à des émissions de radio, de télé. Il ne s’est jamais plus manifesté. Le seul souvenir qui me reste de cet épisode tragique, c’est ce bout de missile RPG que l’on a retiré de mon corps et que je garde à la maison.

Je tente à présent des recherches via les réseaux sociaux et les sites internet.

Beny Levy

(Merci d’écrire un mail sur [email protected] qui transmettra).