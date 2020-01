Avis aux descendants : Sauver le cimetière juif du Borgel à Tunis

Cet immense cimetière Juif du Borgel de Tunis ou Beth a Haim « la maison des vivants » dans la tradition juive, a été inauguré par le grand rabbin de Tunisie Eliahou Borgel en 1894. C’est le plus grand cimetière Juif du Maghreb, voir du bassin méditerranéen, car la communauté Juive de Tunisie était la plus ancienne du Maghreb.

Le cimetière du Borgel contient plusieurs dizaines de milliers de tombes, dont celles de nombreux rabbanim. Quelques unes ont été transférées de l’antique cimetière Juif de l’avenue de Londres désaffecté en 1959 contre la volonté de la communauté Juive de l’époque. En effet c’est lors de la destruction de cet ancien cimetière que furent transférés au Borgel, les ossements du célèbre rabbi Hai Taieb lo met, de quelques rares autres sépultures dont celle du supplicié Batou Sfez dont l’exécution fut à l’origine de la promulgation du pacte fondamental en 1857.

Aujourd’hui ce cimetière du Borgel établi sur un terrain très instable, où dans plusieurs endroits les sols sont effondrés, est quasi à l’abandon. Pour une grande partie, il est très mal entretenu et envahi par une végétation sauvage. Nombreuses sont les tombes en ruine malgré la vigilance et le dévouement de la gardienne Musulmane Henda.

Les enfants, petits enfants, voire arrières petits enfants des originaires de Tunisie ayant quitté ce pays, vivant aujourd’hui à l’étranger et représentant 99% des descendants des personnes ensevelies dans ce cimetière lieu de mémoire et de respect pour leurs ancêtres sont sollicités.

Aucun appel de fonds

Afin d’effectuer des démarches auprès des autorités administratives et religieuses à Tunis et de remédier à l’état de dégradation du Borgel, nous avons besoin du plus grand nombre de signatures des descendants des défunts ensevelis pour établir une pétition avec un maximum de noms et d’adresses mails afin de donner le plus de poids possible à cette pétition.

MERCI DONC D’ADRESSER A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : [email protected] ou [email protected] VOTRE NOM PRENOM ET ADRESSE MAIL.

Nous ne sollicitons aucun appel de fonds, seul nous intéresse d’identifier les descendants.

Créé il y a dix ans par le professeur de génétique à l’hôpital Cochin,Marc Fellous, L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CIMETIÈRES JUIFS DE TUNISIE L’AICJT, a pour mission de participer à la préservation de ce cimetière.

Il s’agit également d’établir un inventaire aussi exhaustif que possible des tombes du cimetière. Une grande partie de ce travail a été effectué, il devrait être terminé prochainement grâce au travail sur place de Bernard Allali et Jo Krief qui ont photographié et répertorié chaque tombe.

Il nous faut construire et de compléter la base informatique de cet inventaire déjà disponible sur le site Borgel https://www aicjt-leborgel.org/

Celà permettra de faciliter la recherche de leurs tombes par les familles concernées.

Les dites familles pourront restaurer ces tombes si elles le désirent, pour une somme très modique de quelques dizaines d’euros.

Merci à tous

Pierre Mamou