Avions U.S et israéliens survolent 24h/24 le champ de bataille©

Une double couche d’avions de guerre américains et israéliens navigue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au-dessus des champs de bataille syriens du sud-ouest, prêts à entrer en action si des lignes rouges partagées sont franchies. Les sources militaires de DEBKAfile rapportent que les Super Hornets américains F / A-18E et F / A-18F surveillent les combats autour de Daraa et des régions frontalières du Golan jordanien et israélien. Ils font décoller leurs avions pour soutenir les survols d’Israël, depuis l’USS Harry Truman, qui est déployé en Méditerranée orientale. Lire la suite sur jforum.fr