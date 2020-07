Une image assez ubuesque que celle du conseiller juridique du gouvernement – également procureur de l’Etat auto-proclamé – qui fait tout pour dissimuler des preuves d’infractions pénales passées le concernant mais qui demande par contre d’accélérer la procédure judiciaire contre le Premier ministre.

Avant une nouvelle réunion qui doit avoir lieu dimanche dans le cadre du procès Netanyahou, Avihaï Mandelblit a écrit une lettre à la juge Liat Ben-Ari, chargée des dossiers Netanyahou lui demandant d’accélérer les choses, et notamment de fixer une date très proche pour la troisième séance où seront abordées les « preuves » de la culpabilité de Binyamin Netanyahou. Le conseiller juridique va jusqu’à demander la tenue de quatre séances hebdomadaires !

Le Premier ministre a vivement réagi face à cette demande provenant de surcroît d’un grand commis de l’Etat dont la probité est sérieusement mise en cause même s’il jouit d’un total soutien du ministre de la Justice Avi Nisenkorn : « Tout ceci fait partie d’une campagne de propagande du mouvement ‘tout-sauf-Bibi’. Ces dossiers ont été fabriqués. Je demande à ce que soient publiés les protocoles des interrogatoires lors desquels des pressions ont été exercées sur des témoins pour qu’ils m’accablent. Ce qui est en jeu dans ce procès es la tentative de ma faire chuter et avec moi le pouvoir de la droite. Cela faut plus de dix ans que la gauche n’arrive pas à me battre dans les urnes. Des éléments au sein de la police et du Parquet se sont unis avec des médias de gauche pour fabriquer des dossiers délirants afin de porter atteinte au camp national… ».

Entre la publication des actes de soupçons puis de mise en examen juste avant des élections, l’interdiction faite au Premier ministre de recevoir d’un ami une aide financière pour assurer sa défense et cette dernière exigence, on ne peut que s’interroger sur l’acharnement du conseiller juridique du gouvernement contre le Premier ministre.

Et y apporter des réponses évidentes aussi…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90

