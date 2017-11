Avigdor Lieberman veut mettre fin à l’Affaire Azaria

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman s’était exprimé il y a quelques jours sur l’Affaire El-Or Azaria et a indiqué qu’il souhaitait qu’El-Or Azaria soit grâcié et libéré.

Il avait adressé une lettre en ce sens au président de l’Etat Reouven Rivlin, estimant que cette affaire avait provoqué beaucoup de tensions au sein de la société israélienne et qu’il fallait désormais tourner la page et user de clémence envers le soldat. Le ministre a également rappelé dans sa lettre qu’il avait été parmi ceux qui dès le début estimaient qu’il ne fallait pas entamer de procédure pénale envers El-Or mais qu’il soit jugé et sanctionné sur le plan disciplinaire. « El-Or et sa famille ont déjà payé un prix lourd à la société durant tout ce procès », rajoutait le ministre de la Défense pour justifier sa demande de grâce. Lire la suite sur jforum.fr