Pour la première fois depuis son entrée en fonction, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a rencontré conjointement ses homologues grec et chypriote, respectivement Pános Kamménos et Christoforos Fokaidès. Cette rencontre a eu lieu à Athènes où le ministre israélien effectue une visite officielle. Sous l’impulsion de Binyamin Netanyahou, Israël, la Grèce et Chypre ont tissé […] Lire la suite sur lphinfo.com