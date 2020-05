Les chiffres comparatifs élogieux et les compliments adressés au gouvernement israélien par des dirigeants étrangers ou organisations internationales n’ont apparemment pas d’effet sur Avigdor Lieberman. Malgré le cuisant échec de sa stratégie politique depuis plus d’un an, le président d’Israël Beiteinou continue à affirmer que la gestion de la crise par Israël a été un « fiasco » (sic). Lire la suite sur lphinfo.com