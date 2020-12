Avigdor Lieberman lance un appel aux partis de droite

Avigdor Lieberman a appelé à la formation d’un front de centre droit et de droit qui constituerait un bloc « sioniste, de droite et libéral » qui empêcherait Binyamin Netanyahou et les orthodoxes de former un prochain gouvernement. Il s’est adressé pour cela par une lettre à Gideon Saar, Yaïr Lapid et Naftali Benett. Concernant ce dernier, il s’agit d’une bizarrerie lorsqu’on se souvient des propos lancée contre le parti Yamina qualifié « de messianiste » et surtout contre Naftali Benett lui-même, à propos duquel président d’Israël Beiteinou avait dit « qu’il n’y aura jamais de pardon » et qu’il n’existe plus pour lui.Lire la suite sur lphinfo.com