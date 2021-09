Avi, le plus grand miracle médical de Tsahal!

La rencontre avec un véritable héros israélien! Avi Dorfman a survécu à une attaque du Hamas et à des dommages irréversibles du cerveau!

Comment te sentirais-tu si tu étais sur le point de mourir? C’est une question inconfortable mais Avi Dorfman, 31 ans a dû s’y confronter le 11 septembre 2007 à la demi-seconde où un éclat d’une roquette Quassam a pénétré dans son cerveau et l’a laissé pour mort. Pendant que tous les Juifs trempaient un morceau de pomme dans le miel, Avi était en train de lutter contre la mort sur un lit d’hôpital. Ses parents étaient dans une détresse profonde devant leur fils unique.

L’éclat avait pénétré dans son œil droit, le détruisant entièrement. Le choc avait divisé en trois parties son cerveau. Les deux hémisphères étaient très endommagés et les médecins militaires pensaient qu’il allait mourir ou avec de la chance, il s’en sortirait handicapé et déficient mentalement après une année d’hospitalisation.

Avi Dorfman, héros national

Aujourd’hui, il est considéré comme un héros national. Il est devenu le plus grand miracle médical de Tsahal. Avi a regagné ses capacités intellectuelles et cognitives. Il a perdu l’usage de son œil droit, le sens de l’odorat, sa mémoire et son langage sont atteints. Mais l’échec n’est pas une option pour lui. Il espère défier le Hamas en restant vivant. Il a été héroïque et a fait preuve de résilience: « Le Hamas voulait me tuer, il voulait m’éliminer de mon service militaire.

Ils ont essayé mais je suis revenu. » Après avoir été rétabli de ses blessures, il s’est engagé volontairement dans Tsahal et a fini au même poste qu’avant au sein d’une unité d’élite de renseignement. Il a reçu des décorations pour ses actes de bravoure, pour avoir sauvé des vies. En effet, il avait été blessé alors qu’il réveillait les camarades de son unité au lieu de se mettre à couvert.