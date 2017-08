Avi Gabbay, le Macron Israélien….

« Gabbay est le nouveau Macron. Sa victoire aux primaires du parti travailliste est un indicateur de l’exaspération des électeurs. » Nahum Barnea, éditorialiste respecté du Yediot Aharonot, le populaire quotidien de centre droit, ne fait que retranscrire l’étonnement suscité par le blitz électoral de l’étoile montante de la politique israélienne…..Détails……

En six mois, Avi Gabbay est passé du statut de quasi-inconnu du grand public à celui de candidat au poste de premier ministre.

Macron israélien, vraiment ? C’est le monde de l’entreprise qui a propulsé Avi Gabbay vers les hautes sphères de la politique. Gabbay incarne en Israël l’ascension de la classe moyenne séfarade.

Né en 1967 dans un camp de transit, ces installations fabriquées en urgence pour répondre à l’afflux d’immigrants juifs issus des pays musulmans, il suit des études d’économie à l’université de Jérusalem, avant de rejoindre le ministère du Budget.

Cinq ans plus tard, on le retrouve dans le privé: il se hisse au sommet de la plus grande entreprise de télécoms du pays (Bezek), où il est nommé directeur général en 2007.