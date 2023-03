Avez-vous déjà penser à ceci pendant le nettoyage de Pessah ?

Cette idée écrite par Dr. Miri Kahana me donne la force chaque année pour les rangements et le nettoyage de Pessah. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

« Tous ce nettoyage nous sont arrivés uniquement parce que nous sommes très riches. Pas moi personnellement mais nous tous. La plupart d’entre nous vivons dans notre propre maison.

Il y a une chambre séparée pour les parents, une cuisine, une douche et des toilettes. Nos maisons sont pleines de meubles, de vêtements et d’ustensiles. La plupart de nos enfants sont tellement rassasiés qu’ils oublient des paquets entiers de gâteaux dans le tiroir. Puis, ils laissent dans leur sac des sandwichs qu’ils n’ont même pas goûtés…

Comme nous sommes loin des discussions halakhiques du passé sur un four public pour plusieurs familles. Loin aussi de l’époque où la seule robe du pauvre devait lui être rendue chaque matin si elle avait été prise. Ou encore sur le lavage du seul vêtement qu’une personne possède pour Shabbat.

Je suis sûr que chacun de nous a au moins un arrière-grand-parent qui serait ébahi de joie et surprise s’il voyait l’incroyable bien-être dans lequel vivent ses arrière-petits-enfants. L’opulence !

C’est pourquoi, de temps en temps, je me rappelle d’arrêter de penser à tout ce qu’il nous reste à nettoyer et à cuisiner. Je me contente de simplement penser à tout ce que nous avons. »