Avenir technologique d’Israël. Universités, un rôle novateur.

Afin de permettre l’intégration de la science israélienne dans la communauté scientifique internationale, on encourage en Israël les séjours de post-doctorat et les années sabbatiques à l’étranger, ainsi que la participation des chercheurs à des congrès internationaux. Les instituts, universités et organismes gouvernementaux gèrent de nombreux programmes d’échanges et projets conjoints avec des institutions de même niveau à l’étranger. Israël est également un centre important de congrès scientifiques internationaux et en accueille un nombre significatif chaque année. Lire la suite sur israelvalley.com