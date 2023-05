Une vidéo publiée par les Palestiniens montre le lancement de ce qu’ils prétendent être une roquette Kassam sur le village juif de Shaked en Samarie.

Les services de sécurité israéliens ont immédiatement pris l’affaire en main et ils ont retrouvé le système de lancement qui a permis ce tir. Dans le petit film, on peut voir une explosion mais d’après les éléments communiqués par Tsahal, il s’agit d’une imitation de roquette avec une tête en carton et très peu d’explosifs dont l’effet a été amplifié par des moyens pyrotechniques.Lire la suite sur lphinfo.com