Avec l’interdiction de Waze, Téhéran fait face à des embouteillages monstrueux !

Pourquoi autant d’embouteillages à Téhéran en Iran ? Les autorités iraniennes ont bloqué l’application de navigation Waze au motif qu’elle a été développée en Israël. L’application n’est plus disponible au téléchargement et l’utilisation du programme est bloquée par le gouvernement et un comité destiné à déterminer « tout contenu offensant » arguant qu’une utilisation d’une application israélienne « a soulevé des inquiétudes. » Lire la suite sur jssnews.com