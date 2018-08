Face aux menaces qui se multiplient et se précisent sur différents fronts et dans le souhait d’alléger le poids qui repose sur les “épaules” de l’armée de l’air, Tsahal a décidé de faire l’acquisition du nouveau système de roquettes et missiles “Roma’h” (Javelot) produit par les Industries Aéronautiques Israéliennes. Cette nouvelle génération de projectiles existe […]Lire la suite sur lphinfo.com