Avec 3,11 enfants par famille, Israël à le plus fort taux de fécondité de l’OCDE!

À la veille de la nouvelle année juive, la population d’Israël compte environ 8.743.000 personnes, selon les données publiées par le Bureau central des statistiques (CBS) lundi.

Depuis l’année dernière, la population israélienne a augmenté de quelque 156.000 personnes.

Selon CBS, la population juive compte 6.523.000 habitants et représente 74,6% de la population. La population arabe compte environ 1.824.000 personnes et représente 20,9% de la population. Les chrétiens non-arabes, les membres d’autres religieux et ceux enregistrés comme n’ayant pas de religion sont 396.000 et représentent 4,5%.

En examinant les lieux de résidence privilégiés des Israéliens, CBS a constaté que 74,2% des Israéliens vivent dans les villes, 14,9% dans les communautés d’agglomération, 10,1% dans les conseils régionaux et 0,8% vivent dans des zones sans statut municipal officiel.

Seulement 5,6% de la superficie d’Israël est construite, avec 20% des terres utilisées pour l’agriculture, 2,4% composées d’eau et 7,3% composées de forêts, de bosquets et de parcs nationaux. Le terrain restant se compose de zones ouvertes, de terrain rocheux ou sableux, de zones excavées et de terres couvertes de végétation.