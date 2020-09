Avant les fêtes, immersion en terre d’Israël en…1913

“La vie des Juifs en Palestine en 1913” est un document vidéo exceptionnel ! Il a été filmé dans ce qui était alors la “Palestine” ottomane. Vidéo ci-dessous.

Le film a été montré durant le 11e Congrès Sioniste à Vienne en aoute 1913. Il a ensuite été montré en Russie, en Pologne et d’autres pays d’Europe jusqu’au début de la Première Guerre Mondiale. Toutes les copies ont alors disparues jusqu’à il y a peu. Nous y découvrons Jérusalem, Tel Aviv et les pionniers juifs et leurs “colonies” durant la période ottomane.

Une découverte exceptionnelle

Le film original a été découvert et identifié en 1997 par les Archives du film du Centre National de la Cinématographie dans les collections de la Cinémathèque française. La reconstruction du film est basée sur des sources originales écrites trouvées dans les archives de Jérusalem et Pologne. Elle a été réalisée en collaboration avec les Archives du Film d’Israël et la Cinémathèque de Jérusalem.

Les commentaires sont faits en hébreu. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, il est évident que les images seules font toute la richesse de ce document. Plusieurs estimations donnent alors le chiffre de 60 000 Juifs vivant en Israël. La majorité d’entre eux vivaient encore à Jérusalem et quelques villes.

Ce n’est que lors de la prise de la région par les britanniques quelques années plus tard que les grandes vagues d’immigration juive arriveront. C’est alors que les juifs quitteront peu à peu les villes existantes pour créer de nouvelles communautés.

SOURCE: GUERSHON NDUWA