Avant de mettre les pieds à la plage de Zikim (Israël) sachez que…

La crise de l’électricité qui sévit dans la bande de Gaza touche les plages israéliennes. En effet, les Gazaouis n’ont que quelques heures de courant par jour, ce qui ne permet pas à la station d’épuration du territoire palestinien de fonctionner correctement. Les eaux usées sont donc directement rejetées dans la Méditerrannée et viennent polluer les plages d’Israël. Certaines d’entre elles sont donc fermées.

Les pieds dans le sable de la plage de Zikim, on peut apercevoir à l’horizon les immeubles gris de la bande de Gaza sur la côte.

Cette plage ferme et rouvre au gré des courants qui amènent les eaux usées depuis Gaza. Einat vient souvent sur cette plage et elle ne met pas ses pieds dans l’eau : il y a quelques mois, elle a décidé de ne plus se baigner. « Je viens ici, je m’assois mais je ne rentre pas dans l’eau. Dans la mer c’est dangereux, pas seulement pour nous mais aussi pour les poissons. On doit trouver une solution. » Selon elle, le règlement de ce problème doit se faire en commun entre Israéliens et Palestiniens. « On doit tous les deux trouver une solution. Je ne sais pas comment on peut s’en occuper du côté de Gaza mais en tout cas, ici, il faut qu’on s’en occupe. »