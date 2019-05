Avant de dissoudre la Knesset, Bibi aura tout essayé, y compris de s’allier avec la gauche travailliste

Selon la loi, le Premier ministre avait jusqu’à mercredi 23h59 pour informer le président Reouven Rivlin de la formation d’une coalition. À la suite d’un désaccord avec Avigdor Lierbman sur la loi de conscription des étudiants de Yeshiva, Netanyahou n’a pas été en mesure de former le gouvernement et a préféré dissoudre l’assemblée législative à peine formée plutôt que la tâche soit confiée à l’un de ses rivaux. Il est clair que Netanyahou a choisi la peste plutôt que le choléra, mais revenons quelques heures avant la dissolution pour tenter de comprendre ce qui s’est passé et comment Netanyahou, qui a pourtant déployé de nombreux effort pour empêcher la dissolution, a finalement failli…Lire la suite sur tel-avivre.com