Avalanche de condamnation après la décision de la CPI contre Israël

Le procureur en chef de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda, a déclaré vendredi qu’elle ouvrirait une enquête complète sur les crimes de guerre présumés dans les territoires palestiniens dès que la compétence de la cour serait établie. Elle a déclaré qu’un examen préliminaire des crimes de guerre présumés, ouvert en 2015, avait fourni suffisamment d’informations pour répondre à tous les critères d’ouverture d’une enquête. Une décision qui a provoqué une avalanche de réactions, compilées ci-dessous.

Binyamin Netanyahou

«Le tribunal n’a pas compétence dans cette affaire. La CPI n’a compétence que sur les pétitions soumises par des États souverains. Mais il n’y a jamais eu d’État palestinien. La décision du procureur de la CPI a fait de la Cour pénale internationale un outil politique pour délégitimer l’État d’Israël. Le procureur a complètement ignoré les arguments juridiques que nous lui avons présentés. »

« Elle a également complètement ignoré l’histoire et la vérité lorsqu’elle dit que l’acte même des Juifs vivant dans leur patrie ancestrale, la terre de la Bible, que c’est un crime de guerre », a-t-il ajouté. « Nous ne serons pas silencieux. Nous ne courberons pas la tête devant cet outrage. Nous continuerons de dénoncer cette parodie de justice. C’est un jour sombre pour la vérité et la justice », a déclaré le dirigeant israélien. «C’est une décision sans fondement et scandaleuse.»

Mike Pompeo

Les États-Unis ont condamné l’intention de la Cour internationale de Justice de La Haye d’ouvrir une enquête sur les crimes de guerre qui auraient été commis par Israël dans les territoires palestiniens.

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que « les États-Unis s’opposent fermement à cette action et à d’autres actions injustement dirigées contre Israël ». « Nous ne pensons pas que les Palestiniens puissent être considérés comme un État souverain, et donc ils ne peuvent pas devenir membres à part entière ou participer en tant qu’État à des organisations ou conférences internationales, y compris la Cour pénale internationale », a déclaré Pompeo.

Danny Danon

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU a déclaré: «La décision du procureur de la Cour pénale internationale reflète la tendance anti-israélienne enracinée à La Haye; l’institution ne devient rien de plus qu’un autre outil politique partisan à exercer contre l’État juif. Cette décision révèle le désir de la CPI de suivre des considérations politiques et non juridiques; Israël a des droits légaux et historiques sur la Terre d’Israël, qu’aucun tribunal ne peut changer. »

« Cela ne sert qu’à récompenser la campagne palestinienne pour attirer la faveur internationale au lieu de négocier directement avec Israël », a-t-il poursuivi. «Cela ne fera pas avancer la cause de la paix, mais, au contraire, sape les institutions mêmes conçues pour promouvoir la paix et la sécurité internationales.»

Benny Gantz

Le leader de Kahol Lavan a déclaré que la déclaration du procureur Fatou Bensuda de la Cour pénale internationale de La Haye est «une décision politique et non juridique». «J’ai servi l’État d’Israël pendant 38 ans, je suis passé de soldat au 20e chef d’état-major et je l’affirme sans équivoque: Tsahal est l’une des armées les plus morales au monde. Nous l’avons toujours clamé et continuerons de le dire. Tsahal et l’État d’Israël ne commettent pas de crimes de guerre », a déclaré Gantz. Il a qualifié la demande de Fatou Bensouda d’ouvrir un procès pénal contre Israël de «déraisonnable» et de «décision politique».

Yair Lapid

Le co-fondateur du parti centriste bleu et blanc d’Israël, a tweeté: «Le procureur de la CPI a cédé aux mensonges et à la haine palestiniens. En tant qu’ancien membre du Cabinet de sécurité et membre du Comité des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, je peux témoigner que Tsahal fait plus que toute autre armée pour prévenir les pertes civiles. »

Arthur Stark et Malcolm Hoenlein

Le président et vice-président exécutif et PDG de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, ont déclaré: «Nous rejetons avec la plus grande fermeté l’affirmation de compétence sans fondement du procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Fatou Bensouda. C’est un prélude à une nouvelle campagne de diffamation contre l’État juif par un organisme international qui cherche à s’imposer dans une situation bien au-delà de sa compétence. »

«Comme l’a déclaré le procureur général d’Israël Avichai Mandelblit, la compétence de la CPI ne permet que son implication dans des différends entre États souverains», ont-ils poursuivi. «Selon les critères établis par le droit international et le Statut fondateur de la CPI, il est clairement et irréfutablement clair que l’Autorité palestinienne n’est pas un État souverain. Prétendre le contraire est une distorsion du droit et ne sert qu’à réduire la légitimité de la CPI en tant que forum judiciaire impartial. »

Fatou Bensouda a déposé auprès des juges une demande de décision juridictionnelle en raison du statut juridique contesté des territoires palestiniens.