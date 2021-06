Aux urgences, en Israël, je rencontre un ange en chair et en os

Je voulais partager avec vous, lectrices et lecteurs de Coolamnews, une rencontre qui m’a bouleversée…dans le bon sens du terme.

La scène se déroule aux urgences d’un hôpital israélien. On imagine qu’il s’agit d’un lieu où en général, il ne fait pas bon s’attarder. Des familles anxieuses, des cris, des pleurs et beaucoup d’angoisse.

Soudain, j’aperçois un homme qui pousse deux chariots débordants de jouets. L’image en ces lieux était improbable. Je lui demande : « mais pour qui sont ces jouets ? » Il me rétorque tout naturellement « mais pour les enfants des urgences ».

J’apprends qu’il vient ici tous les jours. Il laisse aux plus jeunes un « autre » souvenir des urgences que des blouses blanches, des odeurs d’alcool et d’éther etc. Il m’explique les yeux dans les yeux, que les enfants blessés sont dans une situation émotionnelle intense et que personne parmi les adultes ne sait vraiment gérer ce genre de situation.

Alors mieux que les grands discours, il s’approche d’eux et leur offre un présent qui les accompagne en ces lieux de douleur. Il a trouvé un donateur et se charge en personne de la distribution quotidienne.

Son récit me laisse sans voix et j’avoue avoir versé quelques larmes de joie. Manifestement, il ne fait pas de bien qu’aux enfants. Heureuse de constater (une fois de plus) qu’il existe des êtres tels que lui dans notre beau pays. Au fait, il s’appelle Oz Yéhouda et le voici en photo avant sa généreuse distribution.

Texte communiqué par Noa, une lectrice de Coolamnews.