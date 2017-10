Aux Oscars israéliens, la ministre Miri Reguev écartée de la cérémonie

IsraelValley se devait d’en parler. En septembre toutes les émissions satiriques du pays en on parlé. La ministre israélienne de la Culture, Miri Reguev, n’a pas été invitée cette année à la cérémonie des Oscars israéliens, après avoir fustigé l’an passé lors de la remise des prix, le rappeur arabe israélien Tamer Nafar, en raison d’une de ses chansons adaptée d’un texte d’un poète palestinien.

Miri Reguev, née Miriam Siboni le 26 mai 1965, est une femme politique israélienne, ministre de la Culture et du Sport du gouvernement israélien, membre du Likoud et députée au parlement, la Knesset. Elle est née à Kiryat Gat. Ses parents sont d’origine séfarade du Maroc. En 1983, elle rejoint la préparation militaire israélienne (Gadna). Elle y reste jusqu’en 1986, et elle obtient un master en Business.

.