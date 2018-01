Australie : « légalisez l’exécution des juifs »

Les assauts à l’encontre des représentants de la communauté juive en Australie ont affiché une hausse considérable au cours de l’année dernière, selon un rapport du Conseil exécutif des Juifs australiens.

Le Conseil exécutif des Juifs australiens (ECJA) tire la sonnette d’alarme: depuis le début de l’année en cours, le nombre des agressions antisémites en Australie a augmenté de 10%.

Dans son rapport annuel, le Conseil attire notamment l’attention aux activités du groupe néonazi Antipodean Resistance formé en 2016, dont les adhérents appellent aux exécutions des juifs et des homosexuels. Le document constate trois cas d’agression physique à l’encontre de Juifs pour des motifs antisémites, ainsi que de nombreux assauts verbaux et l’envoi de courriels avec des menaces.

«Légalisez l’exécution des Juifs»

Toujours selon le rapport, des affiches portant des slogans antisémites ou pronazis ont été détectées à travers le pays, notamment dans des campus universitaires. Comme la tradition oblige, leurs auteurs se livrent à la négation de la Shoah et accusent les Juifs de meurtres rituels, n’apportant ainsi rien de neuf au séculaire discours antisémite. Or, des appels plus spécifiques et plus directs, tels que «Rejetez le poison juif» ou «Légalisez l’exécution des Juifs» sont également rencontrés, constate le Conseil.

La montée de l’antisémitisme australien s’inscrit dans la triste tendance observée à travers le monde entier. Ainsi, en juillet dernier, un nombre record d’actes antisémites a été enregistré au Royaume-Uni par l’organisation de défense juive Community Security Trust (CST).

Auparavant, le journal allemand Spiegel avait rapporté que les Juifs se sentaient de plus en plus menacés par l’antisémitisme croissant parmi les musulmans en Allemagne.