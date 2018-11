Augmentation spectaculaire des actes antisémites en France

Les actes antisémites progressent en France. La situation alarme Édouard Philippe qui a choisi de publier une tribune sur son compte Facebook vendredi. Après deux années de baisse, ces actes sont en très forte hausse (+ 69 %) sur les neuf premiers mois de 2018.

« Chaque agression perpétrée contre un de nos concitoyens parce qu’il est juif résonne comme un nouveau bris de cristal », affirme le chef du gouvernement dans cette tribune publiée exactement 80 ans après la funeste nuit de Cristal et ses exactions nazies contre les juifs en Allemagne, le 9 novembre 1938. « Pourquoi rappeler, en 2018, un aussi pénible souvenir ? Parce que nous sommes très loin d’en avoir fini avec l’antisémitisme », écrit Édouard Philippe, évoquant les chiffres « implacables » des actes antisémites en France sur la partie écoulée de 2018. « Alors qu’il était en baisse depuis deux ans, le nombre de ces actes a augmenté de plus de 69 % au cours des 9 premiers mois de l’année 2018 », poursuit-il.

Fait inédit, c’est lui qui a dévoilé ce chiffre, alors qu’habituellement le bilan annuel de l’ensemble des actes racistes est publié en janvier par le ministère de l’Intérieur. Dans le détail, « 385 actes ont été répertoriés » (ont donné lieu à une plainte ou une main courante), dont un tiers d’actions (agressions, dégradations de biens, voire homicides) et « deux tiers de menaces » (insultes ou lettres envoyées) (…)

Pour le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, cela s’explique en partie par une augmentation des plaintes. « Mais il y a aussi effectivement des comportements totalement radicaux, d’extrémistes radicaux qui aujourd’hui tendent à banaliser ces actes-là », a-t-il ajouté en marge d’un déplacement dans l’Essonne. (…)

Modifier la loi

Le Premier ministre assure que le gouvernement ne reste pas « indifférent ». Mais des voix l’appellent à traiter ce phénomène de manière spécifique, « en tenant compte du caractère propre et des ressorts particuliers auxquels il répond », selon Francis Kalifat, car « aujourd’hui, les plans contre l’antisémitisme n’ont pas d’effets ». « On doit mettre en place des moyens spécifiques », réclame Joël Mergui, qui estime que « la lutte contre l’antisémitisme passe aussi par la lutte contre l’antisionisme ». « Fermeté », notamment avec des « consignes claires données aux parquets », demande Haïm Korsia. Et strict suivi de l’application du plan triennal de lutte contre l’antisémitisme et le racisme, dit-il.

SOURCE: Le Point