Au 1er mai, le prix du lait et de l’essence vont considérablement augmenter.

Le lait et les produits laitiers coûteront 16% plus cher: ainsi le prix carton de lait 3% passera de 6.23 shekels le litre à 7.23 shekels, celui du fromage blanc 5% 250g de 4.98 shekels à 5.77 shekels et celui du fromage Emek 28% de 44.8 shekels à 51.98 shekels le kilo.Lire la suite sur lphinfo.com