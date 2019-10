Audition Netanyahou: les avocats optimistes

Après la première journée d’audition du Premier ministre auprès du Conseiller juridique du gouvernement, les avocats de Binyamin Netanyahou ont fait part de leur optimisme.

Me Amit Hadad, Me Yossi Ashkenazy et Me Ram Kaspi ont dit avoir exposé un argumentaire conaincant sur le dossier 4000. A la sortie de la séance qui a duré plusieurs heures, ils ont publié le communiqué disant: « Nous avons présenté des preuves très détaillées qui contredisent tout ce qui apparaît dans les actes d’accusation. Nous avons présenté des éléments nouveaux qui ont surpris, et avons apporté un éclairage différent sur des éléments déjà présents dans le dossier. Le Conseiller juridique et les représentants du Parquet nous ont écoutés. Nous pensons qu’il ne restera plus rien au bout du compte et que les dossiers seront clos ».Lire la suite sur lphinfo.com