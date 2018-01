Au secours. Le LIDL de la Porte d’Orléans vend des avocats d’Israël.

ISRAELVALLEY PROJET « BDS OUT ». Le site Oumma ne peut s’empêcher de « faire la promotion » de produits israéliens, surtout lorsqu’ils sont excellents… Oumma : « Le LIDL de la Porte d’Orléans a été alerté par des clients du magasin le 19 janvier 2018. Deux policiers sont venus vendredi à l’intérieur du Lidl du Boulevard Jourdan, et ont établi une main courante après avoir constaté la présence d’avocats affichés « Maroc » mais laissés dans leurs boites en carton indiquant clairement « Produit d’Israël » ! » Moralité de l’histoire pour tous les amis d’Israël qui souhaitent faire un doigt d’honneur au bDS : allez au Lidl et achetez des avocats d’Israël. C’est le bon lieu. Lire la suite sur israelvalley.com