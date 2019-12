Au moins 6 morts dans la fusillade de l’épicerie casher mardi à Jersey City

Six personne dont les deux assaillants ont été tuées lors d’une fusillade à l’intérieur d’une supérette casher à Jersey City, dans le New Jersey, une ville proche de New York aux Etats-Unis. La fusillade qui a duré plusieurs heures a commencé hier, mardi, vers 12h30 heure locale, (19h30 à Tel Aviv). Le dernier bilan fait état de 4 personnes tuées, dont un policier et trois civils et les deux terroristes. On déplore aussi plusieurs blessés.