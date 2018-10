Au Loto en Israël, quel est le numéro le plus souvent joué?

Dans le livre, « Les millionnaires de la chance. Rêve et réalité », des témoignages attestent que devenir riche est parfois difficile. La Française des Jeux a mis au point un programme de suivi psychologique des nouveaux millionnaires. En Israël selon nos informations, le suivi est « ultra-léger ».

Les chiffres montrent que le plus grand nombre de gagnants du gros lot en Israël provient du Gush Dan. Le numéro le plus populaire est le 26 (valeur numérique du nom de Dieu). Le numéro le plus joué en tant que « numéro supplémentaire » pour améliorer les chances de gagner le gros lot est le 6. Lire la suite sur israelvalley.com