Au cours des prochains mois onze nouvelles rues deviendront piétonnes à Tel Aviv

Selon un communiqué de la mairie, de nouvelles rues, à l'instar de Shenkin et Levinski, seront ouvertes aux piétons à certaines heures et d'autres seront piétonnières de façon permanente. Cette initiative vise à relancer la consommation de la ville blanche ébranlée par la crise sanitaire et économique mais elle est aussi issue d'une politique urbaine globale qui prévaut depuis des années et qui privilégie les piétons et les cyclistes et encourage le commerce local.