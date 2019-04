En Juin 2019 est organisé le Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris-Le Bourget. Si les plus grandes sociétés aéronautiques comme Airbus, Boeing, Thales ou Safran sont évidemment présentes, cette année, pour sa participation, Israël y est une nouvelle fois très bien représenté. Le 21 Juin 2019, au Salon du Bourget, Israël va briller plus que jamais.Lire la suite sur israelvalley.com