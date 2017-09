Attention : une vague de chaleur brutale arrive en Israël !

Le ministère de la santé israélien publie une mise en garde contre une vague de chaleur soudaine.

Une brusque montée des températures qui atteindront 36 à 38 degrés dès aujourd’hui mais qui titilleront de rares sommets la semaine prochaine avec forte humidité dans la plupart des régions du pays. Il faudra attendre une huitaine de jours pour constater un retour à la normale de saison.

Cette période sera pénible pour tout un chacun mais risque de devenir dangereuse pour les tous petits et plus encore pour les personnes du troisième âge. « Le danger est alors le risque de coup de chaleur causé par le fait de ne plus reconnaître la sensation de soif ce qui n’empêche en rien le risque de déshydratation.

A savoir qu’une personne âgée se refroidit beaucoup moins bien qu’un adulte dans un tel environnement, que son système de sudation n’est plus efficace et sa température corporelle capable de monter rapidement, parfois au-delà de 41 degrés Celsius en un quart d’heure !

On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif dit le proverbe alors que faire ? Il faut boire (quand même ! ) de 8 à 10 verres d’eau bien fraiche ou d’autres boissons légères mais non ou très peu sucrées et sans caféine. Evidemment sont à proscrire toutes boissons alcoolisées quel qu’en soit le taux, même minimum !

Que faire pour éviter ces coups de chaleur si dangereux ?

« Créer un environnement frais »

Aux heures les plus chaudes, il est conseillé de rester dans un endroit climatisé. (Si l’on n’a pas de système de climatisation chez soi, il est recommandé de se réfugier dans un endroit public qui l’est le plus souvent). Il est bien de fermer volets ou/et rideaux, ceux-ci réduisent la pénétration de la chaleur dans l’appartement de 80% mais il est toutefois aussi important de laisser l’appartement s’aérer.

Ne pas oublier qu’une douche ou un bain à l’eau fraîche participe à rafraîchir le corps et qu’il est préférable de porter des vêtements clairs, légers et confortables.

Ne pas hésiter non plus à réduire les efforts physiques quand il fait très chaud.

Et … Coquetterie ou pas, porter un chapeau à vastes bords sur de grandes lunettes de soleil.

Après ces quelques avertissements de pur bon sens , quelques recommandations qui le sont tout autant !

Devront absolument consulter le médecin de famille… Les personnes souffrant de maladies cardiaques et vasculaires, d’obésité, d’autres maladies chroniques et de maladies mentales. (Les médicaments agissant sur le cerveau du style calmants, somnifères, ( les médicaments/maladie de Parkinson risquant d’augmenter la sensibilité à la chaleur).

Et si malgré tous ces conseils…

Si une personne présente tous les symptômes d’un coup de chaleur

Il peut être indispensable de la conduire aux urgences de l’hôpital le plus proche mais dans tous les cas de figures, jusqu’à l’arrivée d’une aide médicale, pensez à placer cette personne dans un endroit aussi ombragé que faire se peut et rafraichissez-la à l’aide de serviettes mouillées.

Mais attention, en cas de coup de chaleur – contrairement à ce que l’on serait tenté de faire…

Il est interdit de lui donner à boire !

(Le traitement par liquide devra se faire de manière intraveineuse par l’équipe médicale.)

Conclusion : Profitons tous de ces temps de canicule pour « boire utile » et lever notre verre à la santé de tous ceux qui nous sont chers, (à nous-mêmes ?) sans oublier bien évidemment … Israël !

Le Haïm !