Attentats de Jérusalem, le gouvernement prépare une réponse ferme : mise sous scellé immédiat des domiciles des terroristes, arrestation des membres des familles et complices des terroristes, expulsion des familles de terroristes

Le cabinet politique et sécuritaire israélien se réunira samedi soir suite aux attentats qui ont frappé Jérusalem vendredi soir et samedi matin, faisant 7 morts et 5 blessés, pour discuter de la riposte. Les questions qui seront à l’ordre du jour sont : le renforcement des forces de police, la mise sous scellé immédiat des domiciles des terroristes, l’arrestation des membres des familles et complices des terroristes, l’accélération de l’enregistrement et la budgétisation de milliers d’armes pour les civils – et la promotion d’une loi d’expulsion des familles de terroristes. Lire la suite sur europe-israel.org