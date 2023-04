Un attentat à l’arme à feu s’est déroulé ce matin (mardi) sur la route 60 près du carrefour de la Police britannique. Le terroriste a ouvert le feu, à partir de sa voiture, sur un groupe de coureurs qui participaient à une course à la mémoire des victimes de guerre et d’attentats, en ce Yom Hazikaron. Non loin de là, se tenait la cérémonie officielle du conseil régional du Binyamin.Lire la suite sur lphinfo.com