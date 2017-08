Le 9 août 2001, un terroriste palestinien amené par une complice se faisait exploser dans le restaurant-pizzeria Sbarro, au centre de Jérusalem. L’explosion avait complètement détruit l’établissement et fait quinze morts, dont cinq d’une seule et même famille: Mordechaï Schijveschuurder hy »d (43), son épouse Tzira Schijveschuurder hy »s (41) et trois de leurs enfants: Ra’aya hy »d […]