Attentat des JO de Munich et révélations choquantes

Les 11 athlètes olympiques israéliens assassinés lors des Jeux olympiques de Munich en 1972 ont été torturés selon la révélation de détails horribles sur la façon dont ils ont été traités, près de 30 ans après les faits.

Les Israéliens – athlètes et entraîneurs – ont été battus et il est reporté au moins un cas de castration pendant les 20 heures de leur détention par les monstres terroristes palestiniens de Septembre Noir, selon un rapport du New York Times.

Ilana Romano et Ankie Spitzer, veuves de deux des victimes, ont discuté des détails de la cruauté du traitement infligé à leurs maris dans des entretiens publiés par le Times. Elles ont d’abord consulté des photos prises lors de la prise d’otages, à la maison de leur avocat. À l’époque, il avait été convenu de ne jamais en parler publiquement.

Avant la visualisation, les autorités allemandes avaient nié l’existence de ces photos et des centaines de pages de rapports sur l’attaque et l’échec de la tentative de sauvetage.

Castration et os brisés

Selon les documents et photographies allemands, l’haltérophile Yossef Romano z’al a été tué en tentant de maîtriser les terroristes au début de l’attaque. Il a ensuite été laissé pour mort devant les autres otages et castré, rapporte le Times. On ne sait pas s’il a été mutilé avant ou après sa mort.

D’autres otages ont été battus et ont subi des blessures graves, y compris des os brisés. L’entraîneur d’escrime Andre Spitzer, et un autre en otage sont morts pendant le siège dans le village olympique. Les autres victimes israéliennes ont été tuées lors d’une tentative de sauvetage à l’aéroport.

Après des décennies de tentatives infructueuses de voir les athlètes israéliens assassinés honorés pendant les jeux, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a convenu d’un moment du souvenir pendant les Jeux olympiques de 2016 à Rio pour tous les athlètes qui sont morts lors des Jeux olympiques.