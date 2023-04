Attentat de Tel-Aviv. Alessandro Parini, un jeune Italien tué. Un shabbat très dur. Les manifs de ce samedi soir.

EDITORIAL. Tel-Aviv. De Youval Barzilaï. Boker Tov chers lecteurs. Nuit blanche et sommeil difficile à trouver pour les israéliens comme nous qui vivent une période de plus en plus tendue. A Tel Aviv, une attaque à la voiture-bélier a fait un mort et sept blessés dans la soirée.

Beaucoup de personnes qui ont décidé de se rendre bientôt en Israël comme touristes sont perplexes. Que faire? Annuler? Des milliers d’israéliens ont décidé d’annuler leur vacances dans le Nord du pays (des missiles sont tombés cette semaine). Des bruits de guerre résonnent.Lire la suite sur israelvalley.com